Бои братьев Кличко вошли в рейтинг лучших поединков в истории бокса

Портал TheTopTens.com на основании мнения болельщиков опубликовал рейтинг 50 лучших боев в истории бокса.

Виталий Кличко в рейтинге представлен дважды. Фаны бокса высоко оценили бои нынешнего мэра Киева с Ленноксом Льюисом в 2003-м (поражение техническим нокаутом) и Дереком Чисорой в 2012-м (победа единогласным решением судей).

Владимира Кличко отметили за прощальный бой против Энтони Джошуа в апреле 2017 года. Тот драматичный мегафайт украинец проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Лучшим боем в истории бокса признан первый поединок между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Бой прошел в 1971-м году и завершился победой Фрейзера по судейским запискам.