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Боб Арум: У нас есть проблема с боксерами типа Ломаченко

Бокс
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Все из-за коронавируса

Боб Арум: У нас есть проблема с боксерами типа Ломаченко
Новина українською

Глава Top Rank Боб Арум рассказал, что из-за коронавируса украинский легковес Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) считается проблемным боксером.

"У нас есть проблема с боксерами типа Ломаченко. Он уехал в Украину, чтобы побыть со своей семьей, что понятно.

Вопрос в том, возможно ли будет доставить его обратно в США в кратчайшие сроки? Я этого не знаю.

Очевидно, что существует запрет на путешествия. Мы не собираемся его нарушать, чтобы устроить поединок, поэтому есть проблемы с нашими бойцами, которые сейчас не в США", – сказал Арум.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
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