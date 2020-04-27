Боб Арум: У нас есть проблема с боксерами типа Ломаченко

Глава Top Rank Боб Арум рассказал, что из-за коронавируса украинский легковес Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) считается проблемным боксером.

"У нас есть проблема с боксерами типа Ломаченко. Он уехал в Украину, чтобы побыть со своей семьей, что понятно.

Вопрос в том, возможно ли будет доставить его обратно в США в кратчайшие сроки? Я этого не знаю.

Очевидно, что существует запрет на путешествия. Мы не собираемся его нарушать, чтобы устроить поединок, поэтому есть проблемы с нашими бойцами, которые сейчас не в США", – сказал Арум.