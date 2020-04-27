Хэй: Сейчас важно, кто номер один в боксе

Дэвид Хэй рассказал, что лучше, звание лучшего боксера мира или финансовая составляющая боев.

"Дело не в деньгах. Куда он их потратит, сидя дома? Не уверен, что Уайт, будучи официальным претендентом, возьмет деньги, чтобы дать провести бой за объединение поясов. Но унификация заменяет защиту от претендента.

Они могут дать ему супер-пупер пояс WBC. У него сейчас серебряный? Ему могут дать ему золотой или платиновый.

Дело в том, что сейчас слишком много поясов. Но важно только, кто номер один в боксе", – сказал Хэй.

Напомним, что Диллиан Уайт – официальный претендент на пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет Тайсон Фьюри.