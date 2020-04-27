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Арум: Я не думаю, что Хирн сможет сделать бой Джошуа - Пулев без зрителей

Бокс
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По мнению функционера бой возможен только со зрителями

Арум: Я не думаю, что Хирн сможет сделать бой Джошуа - Пулев без зрителей
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своим мнением о месте проведения больших боев после пандемии коронавируса.

"Нужно понимать, есть ли у Хирна возможность устроить бой Джошуа против Пулева. Я не думаю, что он сможет сделать это без зрителей. Он перенес его в другое место? Но где это может произойти?

Было много разговоров о бое Фьюри против Джошуа в Саудовской Аравии, но с продажей нефти почти бесплатно, как саудиты собираются позволить себе большое событие?

Любой бой Фьюри, кроме Джошуа, проходит в США. Бой с Джошуа я вижу в Великобритании или на Ближнем Востоке. Но у Джошуа все еще есть контракт с Пулевым, так как он собирается это обойти", – сказал Арум.

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В статье: Энтони Джошуа Боб Арум Кубрат Пулев Эдди Хирн
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