Арум: Я не думаю, что Хирн сможет сделать бой Джошуа - Пулев без зрителей

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своим мнением о месте проведения больших боев после пандемии коронавируса.

"Нужно понимать, есть ли у Хирна возможность устроить бой Джошуа против Пулева. Я не думаю, что он сможет сделать это без зрителей. Он перенес его в другое место? Но где это может произойти?

Было много разговоров о бое Фьюри против Джошуа в Саудовской Аравии, но с продажей нефти почти бесплатно, как саудиты собираются позволить себе большое событие?

Любой бой Фьюри, кроме Джошуа, проходит в США. Бой с Джошуа я вижу в Великобритании или на Ближнем Востоке. Но у Джошуа все еще есть контракт с Пулевым, так как он собирается это обойти", – сказал Арум.