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Тайсон рассказал, почему его не тянет тренировать

Бокс
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Легендарный супертяж держит дистанцию от бокса.

Тайсон рассказал, почему его не тянет тренировать
Новина українською

"Тренировать – это совсем другое дело. Нет смысла даже сравнивать драки и тренировки. Ведь тренировать – это заботиться, нести ответственность за подопечного. Это даже вовремя выброшенное полотенце во время неудачно складывающегося боя...

На ринге твоего бойца могут покалечить. На ринге он может даже распрощаться с жизнью. Ему предстоит там иметь дело с настоящими зверюгами. Так что тренер должен быть особенным, чтобы со всем этим справиться.

Тренер должен быть психиатром. Он должен быть матерью. Он должен быть отцом. Тренер – это и швец, и жнец, и на дуде игрец. Для именно этой работы нужно обладать многими качествами. Я не говорю о том, что не смог бы стать тренером только лишь по той причине, что в свое время был успешным бойцом. Просто в этом деле нужны абсолютно другие качества", - отметил бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсон может провести благотворительный бокс с российским экс-чемпионом.

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
Vringe.com
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