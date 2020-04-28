Ломаченко включили в образ идеального боксера

Sky Sports Boxing составил идеального бойца из качеств звезд мирового бокса.

От Василия Ломаченко боксер мечты получил работу ног. Во многом благодаря своим феноменальным ногам украинец стал чемпионом мира в трех весовых категориях и близок к статусу абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.

Также в создании идеального боксера поучаствовали Рой Джонс (рефлексы), Джейк Ламотта (подбородок), Флойд Мейвезер (защита), Леннокс Льюис (джеб), Эрик Моралес (правая рука), Феликс Тринидад (левый хук), Майк Тайсон (апперкот), Мухаммед Али (выносливость), Джони Тапиа (удары по корпусу), Джо Луис (сила) и Мэнни Пакьяо (скорость).