Бывший соперник Усика уверяет, что побил бы Руиса

Беллью ушел из бокса после поражения нокаутом от Александра Усика осенью 2018 года. На пенсии британец работает экспертом на телеканале Sky Sports.

"Я более, чем уверен, что играючи побил бы Руиса, выставил бы его в ринге дураком.

Вопрос в другом. Вопрос в том, готов ли я вернуться в бокс и рискнуть всем ради этой затеи? Каков будет мой ответ? Пожалуй, что нет. Не готов", - говорит Беллью.

Энди Руис летом прошлого года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF. В реванше мексиканец проиграл на судейских записках и расстался с титулами.