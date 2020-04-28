Хэй: Не скажу, что доволен своей карьерой

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4-0, 26 KO) рассказал, что его карьера не оправдала его ожиданий.

"Не скажу, что доволен своей карьерой. Я стремился к совершенству. Если б кто-то в начале моего пути сказал, чего я добьюсь, я бы ответил, что я провалил миссию.

Моя цель заключалась в том, чтобы остаться непобежденным и стать величайшим бойцом, которого когда-либо знали. После первого поражения я осознал, что больше не являюсь непобедимым, хотя и стал чемпионом мира в двух весовых категориях.

Когда я завоевал титул в хэвивейте, то нацелился на абсолютное чемпионство. Однако я так и не смог этого достичь", - сказал Хэй.

Напомним, что Хэй завершил карьеру в июне 2018 года, после поражения от Тони Беллью в пяти раундах. В его активе 28 побед и четыре поражения.