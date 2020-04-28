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Беллю: Мне нравится бить людей по фейсу

Бокс
(1 голосов)

Боксер хочет вернуться в ринг

Беллю: Мне нравится бить людей по фейсу
Новина українською

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью признался, что не намерен возобновлять карьеру, хотя все еще скучает по рингу.

"Не буду лгать, я все время хочу драться. Я каждый день желаю, чтобы у меня был запланированный бой, и я мог бы кому-то дать по лицу. У меня идут мурашки по коже от мысли, что я с кем-то могу выйти в ринг. Но я не могу этого сделать. Я бы хотел сказать, что желаю вернуться ради денег, однако это неправда. Просто мне нравится бить людей по фейсу.

Верьте мне или нет, а я и сам не могу поверить в свои слова, но я действительно скучаю по пропущенным ударам в лицо.С какой целью я мог бы вернуться? Не знаю. Может, шумиха? Из-за мысли о том, что я снова готовлюсь пройти через все это.

Мне нравится драться. Я всегда буду любить это: с рождения до самой смерти.

Я не думаю, что мое время прошло. Но мне кажется, что мое тело не выдержит 12 недель в тренировочном лагере", – сказал Белью.

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В статье: Тони Беллью
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Источник:
ua.tribuna
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