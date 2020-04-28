  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайлдер: Никто не должен удивляться, что я проведу с Фьюри третий бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайлдер: Никто не должен удивляться, что я проведу с Фьюри третий бой

Бокс
(1 голосов)

Но пока Деонтей расслабляется

Уайлдер: Никто не должен удивляться, что я проведу с Фьюри третий бой
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не понимает, почему боксерское сообщество настолько удивлено тем, что он собирается провести третий бой с Тайсоном Фьюри.

"Никто не должен удивляться, что я проведу с Фьюри третий бой. Я тот, кто есть. Я – Деонтей «Бронзовый бомбардировщик» Уайлдер.

Почему бы мне этого не хотеть? Сейчас, как я уже заявлял ранее, мы просто сидим и расслабляемся. Однако настанет тот момент, когда я буду готов все рассказать. Обязательно будет время и место, где я скажу то, что должен.

Если вспоминать тот бой, Тайсон знает, что я был сам не свой. Я знаю, что это был не я. Каждый человек из боксерского сообщества понимает, что перед ними был ненастоящий Деонтей Уайлдер. Что-то было не так со мной, и вы знаете, мы докажем это. Вы должны понимать это.

Как я уже говорил, в будущем заготовлено время и место для всего этого, и я поведаю вам много такого. Однако прямо сейчас я хочу третьего боя. Жду не дождусь его, чтобы дать людям то, что они хотят увидеть", – сказал Уайлдер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...