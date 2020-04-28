Уайлдер: Никто не должен удивляться, что я проведу с Фьюри третий бой

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не понимает, почему боксерское сообщество настолько удивлено тем, что он собирается провести третий бой с Тайсоном Фьюри.

"Никто не должен удивляться, что я проведу с Фьюри третий бой. Я тот, кто есть. Я – Деонтей «Бронзовый бомбардировщик» Уайлдер.

Почему бы мне этого не хотеть? Сейчас, как я уже заявлял ранее, мы просто сидим и расслабляемся. Однако настанет тот момент, когда я буду готов все рассказать. Обязательно будет время и место, где я скажу то, что должен.

Если вспоминать тот бой, Тайсон знает, что я был сам не свой. Я знаю, что это был не я. Каждый человек из боксерского сообщества понимает, что перед ними был ненастоящий Деонтей Уайлдер. Что-то было не так со мной, и вы знаете, мы докажем это. Вы должны понимать это.

Как я уже говорил, в будущем заготовлено время и место для всего этого, и я поведаю вам много такого. Однако прямо сейчас я хочу третьего боя. Жду не дождусь его, чтобы дать людям то, что они хотят увидеть", – сказал Уайлдер.