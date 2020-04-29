День, когда Джошуа стал суперзвездой, а Кличко гордо ушел из бокса

Оригинал статьи – Джордан Севард, Daily Mail

Перевод и адаптация – Иван Мартынов, UA-Футбол

Три года назад на Уэмбли была горячая ночь, когда Энтони Джошуа заложил первый камень на пути к великому будущему, побив Владимира Кличко в битве, достойной упоминания рядом с другими легендарными войнами в истории супертяжелого веса.

«Грохот в джунглях», «Триллер в Маниле» – Кличко и Джошуа вслед за своими выдающимися предшественниками отправились в анналы боксерского фольклора.

Джошуа пришлось не только в первый раз в карьере подняться с канваса ринга, но и пережить ранее неведанную бурю, прежде чем британец не призвал свои последние силы, чтобы остановить Кличко в его доблестной попытке снова стать чемпионом мира.

Это была многообещающая битва, которая оправдала даже самые завышенные ожидания гурманов бокса. 90 тысяч болельщиков на ринге и миллионы у экранов телевизоров с повышенным сердцебиением следили за противостоянием Кличко и Джошуа. Это был лучший бой года по версии журнала The Ring, ESPN и десятков других авторитетных ресурсов.

«Не думаю, что мы когда-нибудь достигнем вершины той ночи, даже если Джошуа победит Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера», - говорит руководитель лагеря Джошуа и друг детства Дэвид Ганса.

«Прилив адреналина был безумным. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Мы прыгали вверх и вниз на этом ринге еще долго после того, как исчезли камеры и фанаты. Даже Рио Фердинанд праздновал вместе с нами».

Когда началась работа по организации боя, Эдди Хирн признавался, что существует большой риск. У Джошуа было всего 18 боев на профессиональном ринге, и он не сражался ни с кем, подходящим для того, чтобы зашнуровать боксерки Кличко, не говоря о той лиге.

Джошуа протоптал свой путь к титулу чемпиона мира в супертяжелом весе всего за 16 боев, но даже самый наивный из фанатов британца не ожидал, что эта тема продолжится против Кличко. Для Джошуа бой с Кличко был словно неизведанной водой, войдя в которую, может произойти всего что угодно.

Осознание того, насколько важен этой бой для будущего Джошуа, произошло в те моменты, когда британец совершал свое путешествие к рингу. Когда его инициалы горели в огне, когда он стоял и впитывал в себя энергию 90-тысячного Уэмбли, было чувство, что его имя будет гореть вечно.

Но он мог проиграть и раствориться в дыму.

У этого боя было все, чтобы войти в историю. Молодой голодный британец против легендарного старожила дивизиона из Украины – и много-много вопросов без ответов. Не слишком ли рано Джошуа пошел на это? Остались ли лучшие дни Кличко в прошлом или нет? Будет ли это та самая ночь, когда пузырь Джошуа лопнет? Все это только добавляло интриги. 90 тысяч фанатов стекались на Уэмбли, миллионы включили телевизоры – и все ради ответов на те самые вопросы.

И после 11 невероятно напряженных раундов у каждого был свой ответ. Когда рефери в ринге вскоре после уже культового апперкота Джошуа дал отмашку о завершении боя, в супертяжелом весе произошла смена караула – время Кличко закончилось и началось господство Джошуа.

Когда Джошуа завоевал золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и перешел в профессионалы, о нем начали говорить, как о будущей звезде мирового бокса. Но только когда британец побил Кличко, эти слова были подтверждены в глазах всех остальных, включая и его самого.

«Бой с Кличко изменил его как бойца. Он узнал, что был так же хорош, как и думал. Это приподняло его. Он всегда думал, что может сделать это и быть таким же успешным, как все ему говорили, но я знаю, что он не был уверен. Он узнал по-настоящему, что является боксером мирового класса», - говорит эксперт по боксу Sky Sports Джонни Нельсон.

После победы над Кличко бои на стадионах и мировое признание стали для Джошуа нормой.

«Все изменилось в ту ночь», - добавляет Ганса. «У меня были люди, которые ежедневно отправляли мне сообщения из Германии, Франции и других стран. У нас были сотни фанатов, которые бежали за нами по дороге, когда мы ехали. Но это не изменило Джошуа.

Праздновали ли мы до поздней ночи после боя с Кличко? Нет, мы вернулись в гостиницу и поставили пиццу в микроволновку».

Пути Джошуа и Кличко пересеклись за долго до той эпической ночи 2017 года.

«Я помню, когда Энтони был совсем молодым, он сказал мне, что только что получил электронное письмо с приглашением в лагерь Кличко», - говорит Ганса. «Он был очень взволнован».

«Он всегда смотрел на Владимира, чтобы знать, с кем он столкнется».

Этим же занимался и Кличко. В тот вечер тренер украинца Джонатан Бэнкс сказал: «В этом лагере Владимир был одержим. Он все еще зол на то, что произошло в бою с Фьюри. Той ночью он не был собой. Он должен был развязать свои руки, если хотел побить Джошуа. В глубине души он знал, что это может быть его финальный аккорд».

Без шуток. Кличко дрался как в последний раз и выдал в тот вечер один из лучших боев своей затяжной карьеры. Любой, кто думал, что украинец в 41 уже не способен дать отпор молодому чемпиону, спрятался со своим мнением куда подальше, когда Кличко фирменным правым прямым в шестом раунде застал Джошуа врасплох.

Джошуа был настолько потерян после того удара, что его тело с грохотом мгновенно обрушилось на канвас ринга.

«Я сидел в первом ряду с его двоюродным братом Беном, и мы никогда не видел, чтобы он был так потрясен. Я бы солгал, если бы сказал, что в тот момент меня это не беспокоило», - признается Ганса.

Бывший чемпион мира Нельсон добавляет. «Меня удивило, что Джошуа встал. Во-первых, это был его первый нокдаун, а во-вторых, потому что раньше он был спарринг-партнером Кличко. По этой причине у Кличко было психологическое преимущество».

Напав на потрясенного Джошуа, Кличко не смог ускориться и впоследствии упустил свое окно возможностей, чтобы закрыть шоу.

«Он сожалеет об этом», - говорит Нельсон. «Вот почему он не мог решить, уходить на пенсию или провести реванш с Джошуа».

А как насчет Бэнкса? «Нет, я сделал свою работу», - говорит американец. «Я кричал ему, чтобы он достал Джошуа. Я полагаю, что кто-то еще говорил ему, чтобы он успокоился, чтобы не шел на нокаут, как должен был. Я просто знаю, что Владимир решил не добивать его, он должен был это сделать, но решил по-другому».

В конце концов Кличко спустя несколько месяцев после боя решил повесить перчатки на гвоздь, уйдя на пенсию в статусе бывшего лидера супертяжелого веса и двукратного чемпиона мира.

Украинец не закрыл свою феноменальную 21-летнюю карьеру так, как ему хотелось бы, но Бэнкс уверяет, что Кличко доволен случившимся.

«Владимир был счастлив, что закончил бой на своих ногах, а не на спине, что его не нужно было поднимать и тащить, как предполагали некоторые люди. Он получил огромную радость, особенно потому, что это был его последний бой.

Я рад, что у Владимира наконец-то случился так называемый фирменный бой. Это то, о чем великий Эммануэль Стюард говорил со мной с тех пор, как Владимир оказался на канвасе в 2004-м году.

Он всегда говорил мне, что я не знаю, с кем он будет драться, потому что не было громких имен. Он отчаянно стремился сделать Кличко известным, чтобы люди могли оценить и увидеть его навыки».

Бэнкс так и не достиг вершины спорта во время своих боевых дней, проиграв свой единственный чемпионский бой в 2009 году.

Должно быть, для него это был гордый момент, чтобы сыграть свою роль в поединке, который войдет в историю.

«Чувак, это был мой грохот в джунглях», - говорит он.

Эта апрельская ночь 2017-го всегда будет ночью имени Энтони Джошуа, но без львиного сердца Владимира Кличко тот бой на Уэмбли не стал бы живой классикой мирового спорта.