Виталий Кличко интенсивно потренировался прямо в своем кабинете

На рабочем месте в киевской мэрии бывший чемпион мира в супертяжелом весе оборудовал небольшую площадку для тренировок. Здесь и скакалка, и мини-груша, да и для отжиманий на кулаках место найдется.

"Друзья! Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным «снаряжением»

Держимся, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно быстрее!", - написал Кличко-старший.