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Виталий Кличко интенсивно потренировался прямо в своем кабинете
Мэр Киева своим примером показал, как поддерживать форму в условиях карантина.
На рабочем месте в киевской мэрии бывший чемпион мира в супертяжелом весе оборудовал небольшую площадку для тренировок. Здесь и скакалка, и мини-груша, да и для отжиманий на кулаках место найдется.
"Друзья! Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным «снаряжением»
Держимся, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно быстрее!", - написал Кличко-старший.
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