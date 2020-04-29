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Виталий Кличко интенсивно потренировался прямо в своем кабинете

Бокс
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Мэр Киева своим примером показал, как поддерживать форму в условиях карантина.

Виталий Кличко интенсивно потренировался прямо в своем кабинете
Новина українською

На рабочем месте в киевской мэрии бывший чемпион мира в супертяжелом весе оборудовал небольшую площадку для тренировок. Здесь и скакалка, и мини-груша, да и для отжиманий на кулаках место найдется.

"Друзья! Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным «снаряжением»

Держимся, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно быстрее!", - написал Кличко-старший.

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В статье: Виталий Кличко
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