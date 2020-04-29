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Украинскому боксеру подарили Mercedes за 100 тысяч долларов
У Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО) обновка в гараже.
"С детства мне нравится машина Mercedes. Спасибо за подарок моему другу. Как думаете, какой цвет будет у этой машины Mercedes-S560 2020 года?", - написал боксер в Facebook.
Отметим, что Mercedes-S560 2020 стоит от 104 тысяч долларов.
Редкач стал заметной фигурой на американском ринге после победы над бывшим чемпионом мира Девоном Александером. В январе 2020 года Иван вышел за звездного Дэнни Гарсия, но проиграл единогласным решением судей.
В актуальном рейтинге BoxRec среди боксеров полусреднего веса 34-летний Иван Редкач занимает 44-е место в мире.