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Владимир Кличко – Энтони Джошуа. Полное видео боя
Три года назад мир увидел сражение двух бесстрашных воинов.
29 апреля 2017 года на 90-тысячной арене Уэмбли Владимир Кличко провел финальный бой своей великолепной карьеры, проиграв техническим нокаутом небитому британцу Энтони Джошуа.
Два олимпийских чемпиона поочередно обменялись нокдаунами, а развязка мегафайта в столице Великобритании наступила в 11-м раунде.
Владимир Кличко против Энтони Джошуа. Видео боя от Sky Sports:
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