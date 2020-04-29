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Владимир Кличко – Энтони Джошуа. Полное видео боя

Бокс
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Три года назад мир увидел сражение двух бесстрашных воинов.

Владимир Кличко – Энтони Джошуа. Полное видео боя
Новина українською

29 апреля 2017 года на 90-тысячной арене Уэмбли Владимир Кличко провел финальный бой своей великолепной карьеры, проиграв техническим нокаутом небитому британцу Энтони Джошуа.

Два олимпийских чемпиона поочередно обменялись нокдаунами, а развязка мегафайта в столице Великобритании наступила в 11-м раунде.

Владимир Кличко против Энтони Джошуа. Видео боя от Sky Sports:

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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