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Легенда бокса прогнозирует нокаут в третьем бою Альвареса и Головкина

Бокс
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Бернард Хопкинс не оставляет шансов казаху.

Легенда бокса прогнозирует нокаут в третьем бою Альвареса и Головкина
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Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) и Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) могут провести третий бой после завершения пандемии коронавируса.

"Считаю, что во втором бою Канело понял, как завершить поединок в ранних раундах. Он уже побил Головкина дважды, а теперь в третьем бою отправит его в нокаут", - сказал Хопкинс в интервью для DAZN.

Третий бой Альвареса и Головкина может пройти 12 сентября в США, но не исключено, что казах предпочтет сначала провести обязательную защиту титула IBF против поляка Камила Шереметы.

Первый бой двух гегемонов среднего веса завершился спорной ничьей, а во втором поединке Альварес был сильнее с минимальным преимуществом на судейских записках.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес Бернард Хопкинс
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