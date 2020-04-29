Третий бой Уайлдер - Фьюри состоится не раньше ноября

Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что третий бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайдером состоится не ранее ноября.

Сначала поединок был запланирован на 18 июля, но из-за пандемии коронавируса он был отложен на 3 октября. Однако, по словам Арума, эту дату также невозможно будет реализовать.

Новая причина переноса – проблемы с финансированием боя. Если боксеры хотят получить солидный гонорар, бой должен проходить с участием зрителей.