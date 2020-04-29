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Чемпионат мира в 2021 году состоится в Белграде

Бокс
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Представители Индии не внесли вовремя обязательный денежный взнос

Чемпионат мира в 2021 году состоится в Белграде
Новина українською

Чемпионат мира среди любителей 2021 года перенесен в Белград (Сербия). Об этом сообщила Международная ассоциация любительского бокса (AIBA).

Ранее балканская страна уже принимала чемпионат мира в 1978 году. Изначально он должен был пройти в столице Индии – Нью-Дели.

Однако представители страны не внесли вовремя обязательный денежный взнос и теперь Индия должна еще и выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Сообщает официальный сайт AIBA.

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В статье: Чемпионат мира 2021 по боксу
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