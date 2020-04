Кличко - о бое с Джошуа: Пожалел малыша

Три года назад состоялся последний бой в профессиональной карьере Владимира Кличко. Тогда украинец проиграл все свои титулы на стадионе Wembley британцу Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в 11 раунде техническим нокаутом.

В честь этого Владимир опубликовал в своем Twitter пост, в котором пошутил над британцем, который до сих пор владеет титулами.

"Сегодня 3 года, как я дал Энтони Джошуа победить. Пожалел малыша.

Шучу. Великий чемпион, классический поединок – мы оба невероятно выросли после этого боя. Спасибо фанатам, что поддерживаете нас двоих".

3 years ago today, I let @anthonyfjoshua win. Felt sorry for the little guy, lol ????. Joke. Great Champion, classic fight, we both grew tremendously since this match. Thanks fans for supporting both of us! #obsessed pic.twitter.com/3Qnk7tOS8s