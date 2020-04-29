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Кличко - о бое с Джошуа: Пожалел малыша

Бокс
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Украинец вспомнил последний бой в своей карьере

Кличко - о бое с Джошуа: Пожалел малыша
Новина українською

Три года назад состоялся последний бой в профессиональной карьере Владимира Кличко. Тогда украинец проиграл все свои титулы на стадионе Wembley британцу Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в 11 раунде техническим нокаутом.

В честь этого Владимир опубликовал в своем Twitter пост, в котором пошутил над британцем, который до сих пор владеет титулами.

"Сегодня 3 года, как я дал Энтони Джошуа победить. Пожалел малыша.

Шучу. Великий чемпион, классический поединок – мы оба невероятно выросли после этого боя. Спасибо фанатам, что поддерживаете нас двоих".

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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