Кличко - о бое с Джошуа: Пожалел малыша

Три года назад состоялся последний бой в профессиональной карьере Владимира Кличко. Тогда украинец проиграл все свои титулы на стадионе Wembley британцу Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в 11 раунде техническим нокаутом.

В честь этого Владимир опубликовал в своем Twitter пост, в котором пошутил над британцем, который до сих пор владеет титулами.

"Сегодня 3 года, как я дал Энтони Джошуа победить. Пожалел малыша.

Шучу. Великий чемпион, классический поединок – мы оба невероятно выросли после этого боя. Спасибо фанатам, что поддерживаете нас двоих".