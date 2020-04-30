Третий бой Уайлдера и Фьюри могут перенести на 2021 год

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в феврале техническим нокаутом проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и передал в руки британца пояс WBC в супертяжелом весе.

Американский экс-чемпион активировал опцию о незамедлительном реванше, однако из-за пандемии коронавируса точная дата боя неизвестна.

"Очевидно, что мы не можем организовать бой Уайлдера и Фьюри без зрителей. Если вы собираетесь сделать это с публикой, много ли людей захотят сесть в самолет и прибыть в Лас-Вегасе. Так много фанов из Великобритании. Многое из этого должно быть принято во внимание. Может быть, бой не состоится до следующего года.

Так развивается мир, и у меня нет всех ответов. Это уже вопросы не бокса. Мы собираемся действовать осознанно с правилами штатов, чтобы участники были защищены в эти трудные времена", - приводит слова Арума BoxingScene.

Если мир в ближайшее время все же сумеет преодолеть пандемию COVID-19, то Фьюри и Уайлдер в третий раз выйдут на ринг не позднее ноября 2020 года.