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Кличко и Джошуа провели реванш. И украинец выиграл. ВИДЕО

Бокс
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Два чемпиона мира сошлись на виртуальном ринге.

Кличко и Джошуа провели реванш. И украинец выиграл. ВИДЕО
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Пользователь YouTube с помощью игры «Fight Night Champion» показал, как бы мог выглядеть реванш между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, если бы украинец не ушел из бокса в 2017 году.

Кличко пропустил много ударов в первом раунде, но затем переломил ход боя и одержал победу единогласным решением судей.

Первый бой между Кличко и Джошуа с обоюдными нокдаунами завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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