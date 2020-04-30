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Кличко и Джошуа провели реванш. И украинец выиграл. ВИДЕО
Два чемпиона мира сошлись на виртуальном ринге.
Пользователь YouTube с помощью игры «Fight Night Champion» показал, как бы мог выглядеть реванш между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, если бы украинец не ушел из бокса в 2017 году.
Кличко пропустил много ударов в первом раунде, но затем переломил ход боя и одержал победу единогласным решением судей.
Первый бой между Кличко и Джошуа с обоюдными нокдаунами завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.
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