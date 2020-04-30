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Фьюри: Я величайший боец всех поколений

Бокс
(2 голосов)

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) от скромности не умрет.

Фьюри: Я величайший боец всех поколений
Новина українською

У чемпиона WBC в супертяжелом весе спросили, как бы он выглядел в бою с легендарным Майком Тайсоном.

"Знаете, не люблю все эти виртуальные бои. Не хочу себя сравнивать с героями ринга. Считаю это неуважительным.

Но мой ответ следующий: я бы побил любое существо, рожденное от человеческой матери. Я очень ценю и уважаю всех героев прошлого, поэтому не скажу эту фразу о ком-то конкретном. Но в глубине души не верю, что кто-либо из них смог бы меня побить.

Да, я считаю себя величайшим бойцом, который когда-либо жил на этой планете. Величайший во все времена, во все поколения", - говорит британец.

Тайсон Фьюри в следующем бою в третий раз встретится с Деонтеем Уайлдером. В случае победы боксер из Манчестера в 2021 году может сразиться с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Vringe.com
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