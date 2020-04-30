15-летний Надаль 18 лет назад выиграл первый матч в карьере

Исторический момент в истории тенниса произошел 29 апреля 2002 года – в этот день на домашнем турнире АТР-250 на Мальорке Рафаэль Надаль в статусе обладателя wild card в первом раунде за 1 час и 23 минуты обыграл игрока из топ-100 Рамона Дельгадо (6:4, 6:4).

Первый турнир АТР для Надаля закончился уже в следующем матче – будущего грунтового короля во втором круге разгромил бельгиец Оливье Рохус (6:2, 6:2).

Спустя 18 лет у Надаля 19 титулов Большого шлема, 35 побед на Мастерсах, 21 титул на турнирах АТР-500 и 9 титулов категории АТР-250.

В актуальном мировом рейтинге Рафаэль Надаль идет вторым, уступая только Новаку Джоковичу.