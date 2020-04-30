Миллер: Усик вытянет бой с Джошуа

Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) считает, что Александр Усик (17-0, 13 КО) может наделать много шума в хэвивейте, но при этом в дивизионе есть достаточно боксеров, с которыми украинцу не справиться.

"Считаю, Усиик точно вытянет бой против Джошуа, но против других парней — не думаю. Хотя, может быть, еще против Уайлдера, потому что Деонтей выглядит плохо против парней с хорошей работой ног. Но не против Тайсона Фьюри. Я думаю, Диллиан Уайт задаст ему проблем. Он побьет его из-за того, что Усик слишком мелкий.

Я думаю, Усик может доставить много проблем Энтони Джошуа. Джошуа не такой боец, который дерется кость в кость.

Думаю, Усик может перебоксировать Чисору, но у Дерека есть атрибуты, которые могут помешать ему", - отметил Миллер.

Ожидается, что бой Александра Усика с Дереком Чисорой состоится в июле в Лондоне на арене О2.