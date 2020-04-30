Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа до конца года проведет только один бой
Но и этот один бой остается под вопросом.
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) после завершения пандемии коронавируса должен встретиться с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).
Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что пауза, связанная с COVID-19, не станет для Джошуа причиной для повышения активности.
"В этом году Джошуа собирается боксировать только один раз – в сентябре или октябре. Предпочитаю организовать бой с болельщиками в Великобритании. Следующий выбор – с болельщиками, но в другой стране. Драться без фанатов – мой последний сценарий", - цитирует Хирна boxingnews24.com.
Энтони Джошуа в последний раз дрался в декабре прошлого года – в Саудовской Аравии британец единогласным решением судей взял реванш у Энди Руиса и снова стал чемпионом мира в супертяжелом весе.