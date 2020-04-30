  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа до конца года проведет только один бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа до конца года проведет только один бой

Бокс
(1 голосов)

Но и этот один бой остается под вопросом.

Джошуа до конца года проведет только один бой
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) после завершения пандемии коронавируса должен встретиться с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что пауза, связанная с COVID-19, не станет для Джошуа причиной для повышения активности.

"В этом году Джошуа собирается боксировать только один раз – в сентябре или октябре. Предпочитаю организовать бой с болельщиками в Великобритании. Следующий выбор – с болельщиками, но в другой стране. Драться без фанатов – мой последний сценарий", - цитирует Хирна boxingnews24.com.

Энтони Джошуа в последний раз дрался в декабре прошлого года – в Саудовской Аравии британец единогласным решением судей взял реванш у Энди Руиса и снова стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...