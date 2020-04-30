Хирн: Больше ни за что не организую бой для Беллью

Промоутер Эдди Хирн не настроен устраивать бой между Тони Белью и Энди Руисом-младшим.

"Нет, никогда больше. Я чувствую себя виноватым перед ним. Он звонил мне на прошлой неделе и попросил бой с Руисом, о чем я упомянул в интервью – этого не следовало делать.

Потом появились новости, что Белью возвращается. Они с Руисом даже переписывались. Но я не дам Белью снова выйти в ринг, если он это сделает, то только с другим промоутером. Но он никогда не будет драться без меня", – сказал Хирн.

Напомним, что в последнем бою Тони Белью проиграл Александру Усику нокаутом в 8 раунде. Поединок состоялся в ноябре 2018 года.