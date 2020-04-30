  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн: Больше ни за что не организую бой для Беллью
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн: Больше ни за что не организую бой для Беллью

Бокс
(1 голосов)

Промоутер ощущает себя виноватым

Хирн: Больше ни за что не организую бой для Беллью
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн не настроен устраивать бой между Тони Белью и Энди Руисом-младшим.

"Нет, никогда больше. Я чувствую себя виноватым перед ним. Он звонил мне на прошлой неделе и попросил бой с Руисом, о чем я упомянул в интервью – этого не следовало делать.

Потом появились новости, что Белью возвращается. Они с Руисом даже переписывались. Но я не дам Белью снова выйти в ринг, если он это сделает, то только с другим промоутером. Но он никогда не будет драться без меня", – сказал Хирн.

Напомним, что в последнем бою Тони Белью проиграл Александру Усику нокаутом в 8 раунде. Поединок состоялся в ноябре 2018 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Беллью Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...