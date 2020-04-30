Диллиан Уайт: Никто не может сказать мне, что я – трус или легкий соперник

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) не понимает почему Энди Руис-младший (33-2, 22 КО) отказался от боя с ним.

"Сначала Хирн предложил Руису за бой 4 миллиона долларов, но бюджет был 5 миллионов, как я понял. Просто начиная переговоры, вы входите через черную дверь, а не через парадную. Это бизнес.

Руис сказал, что у него был слегка лишний вес, но у меня было больше 8 лишних килограмм в последнем бою – мы были в равных условиях.

Он показал плохой бой с Джошуа, но получая предложение подраться за ту же сумму, что и в первом бою, Руис просто сказал, что я – никто и это легкий бой. Ну же, возьмись за эту легкую работенку!

Все эти парни говорят многое обо мне, но они никогда не скажут, что я – трус или легкий соперник. Они не могут этого делать", – сказал Уайт в интервью Talk Sport.