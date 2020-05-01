Джошуа и Фьюри могут подраться в декабре 2020 года

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщает, что представители Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) накануне приступили к переговорам по бою за все титулы в супертяжелом весе.

Два британских чемпиона могут подраться в декабре 2020 года в Саудовской Аравии. Эту информацию подтверждают и другие источники, включая ESPN.

Помешать планам Джошуа и Фьюри могут Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО). Болгарин является обязательным претендентом для Джошуа по линии IBF, а у американца активирована опция о незамедлительном реванше после досрочного поражения в феврале текущего года.

Если представители Джошуа и Фьюри смогут откупиться от ближайших соперников, то это будет означать, что чемпионский бой Александра Усика (17-0, 13 КО) будет отложен как минимум до середины 2021 года. Как известно, украинцу принадлежит статус обязательного претендента на титул Джошуа по версии WBO.