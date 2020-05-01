Экс-чемпион: Не верю, что Ломаченко выиграет у Лопеса

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях раскритиковал Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и сделал ставку на Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО) в бою двух чемпионов мира в легком весе.

"Я думаю, Лопес более профессиональный боксер, чем Ломаченко. Все говорят о «танцах» Ломаченко, о том, как он «танцует» в ринге. Я знаю, он сделал удивительные вещи в любителях, но как профессионал — он не ахти. Это же профессиональный бой. Есть несколько бойцов, которые могут научить его. Эти его жонглирования мячами и раздумья над цифрами… нужно думать и делать вещи внутри ринга.

Я думаю, Ломаченко мог бы быть лучше, как профессионал. Хотя, как я говорил, по любителям его не в чем упрекнуть. Но в профи он еще не дрался ни с кем, кто бы прессинговал его. Когда он подерется с такими парнями, мы сможем о чем-то говорить. Я не верю, что Ломаченко выиграет бой с Лопесом", - сказал Фенеч.

Лопес и Ломаченко должны были выйти на ринг 30 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса бой отложен на неопределенный срок.