Редкач: Болеть против Ломаченко – мой свободный выбор

Редкач повздорил с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) после шутки о религиозном посте чемпиона WBA, WBC и WBO в легком весе. Позже Ломаченко заблокировал Редкача в Instagram.

"Я куплю билет на Теофимо Лопеса и поставлю деньги на него. Это мой свободный выбор, мне он и как боксер, и как человек приятнее, и в моем выборе нет ничего антипатриотичного, а тем более – сепаратизма. Это мой выбор.

И если мой выбор не в пользу украинского боксера, так это не от того, что я Родину не люблю или в оппозицию пошел. Это мой свободный выбор. А то, что сарказм и юмор для многих – это вообще загадка и необъяснимые понятия, тоже не моя проблема.

Да, я считаю, что Василий погорячился с крестами оливковыми на дверях. Бывает. Ну, а с другой стороны, это его выбор, и нашлись те, которые побежали это делать, и нашлись такие, как я, кто посмеялся", - написал Редкач в Instagram.

Ранее UА-Футбол сообщал, что Редкачу подарили дорогой автомобиль.