Арум рассказал об организации третьего поединка Фьюри - Уайлдер

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал об организации поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

"Со зрителями или без, мы не можем организовать третий бой Фьюри и Уайлдера из-за запретов на передвижения. Провести бой между Фьюри и Джошуа, а затем вернуться к поединку Фьюри – Уайлдер в следующем году? Все возможно.

Мы все работаем там, где ни у кого нет опыта. Мне 88 лет, но у меня никогда не было такого опыта. Но все возможно, мы ничего не исключаем. Мы должны сесть и общаться, чтобы выяснить, как двигаться в будущее.

Я не могу предсказать, когда состоится бой Фьюри против Уайлдера, и произойдет ли он вообще.

Все в Великобритании хотят увидеть бой двух британцев – Фьюри и Джошуа. Когда это может случиться? Я не знаю", – сказал Арум.