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Джошуа: Сначала пройду Пулева, а потом и Фьюри

Бокс
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Британец уверен в своих силах

Джошуа: Сначала пройду Пулева, а потом и Фьюри
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

"Думаю о следующих боях, смотрю сквозь Пулева, потому что собираюсь пройти сквозь него.

Считаю, что пройду сквозь него, потому что он не на моем уровне. Я хочу парней из вершины. Я не беспокоюсь о тех, кто вокруг меня, просто их перешагиваю – это мой стиль мышления.

Я смотрю на Тайсона Фьюри так, будто и не замечу его в бою. У меня была проблема в прошлом году, но я все исправляю", – сказал Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Кубрат Пулев
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