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Джошуа: Сначала пройду Пулева, а потом и Фьюри
Британец уверен в своих силах
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
"Думаю о следующих боях, смотрю сквозь Пулева, потому что собираюсь пройти сквозь него.
Считаю, что пройду сквозь него, потому что он не на моем уровне. Я хочу парней из вершины. Я не беспокоюсь о тех, кто вокруг меня, просто их перешагиваю – это мой стиль мышления.
Я смотрю на Тайсона Фьюри так, будто и не замечу его в бою. У меня была проблема в прошлом году, но я все исправляю", – сказал Джошуа.
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