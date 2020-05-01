Джошуа: Сначала пройду Пулева, а потом и Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

"Думаю о следующих боях, смотрю сквозь Пулева, потому что собираюсь пройти сквозь него.

Считаю, что пройду сквозь него, потому что он не на моем уровне. Я хочу парней из вершины. Я не беспокоюсь о тех, кто вокруг меня, просто их перешагиваю – это мой стиль мышления.

Я смотрю на Тайсона Фьюри так, будто и не замечу его в бою. У меня была проблема в прошлом году, но я все исправляю", – сказал Джошуа.