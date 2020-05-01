Люк Кэмпбелл жаждет реванша с Ломаченко

Британский боксер, выступающий в легкой весовой категории Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) хочет провести второй бой против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Я буду сражаться за пояс и выиграю его. В данный момент стоит вопрос о том, когда и с кем. Я боксер, который просто хочет драться. У меня нет силы, чтобы требовать титульного поединка. Мне просто нужно оставаться спокойным.

Что касается Ломаченко, каждый болезненный урок – это изученный урок. Пусть я не выиграл в последнем бою, но я чувствую, что стал только сильнее.

Я бы хотел снова подраться с Ломаченко. Я желаю завоевать позицию, в которой получу право на реванш. Возможно, я единственный боксер на планете, который говорит, что хочет драться с Ломаченко. Остальные не упоминают его имя.

Я все понимаю и знаю, почему они так делают. Я также знаю, что во втором бою могу сделать больше. Но я должен заслужить этот поединок.

Я не испытываю иллюзий и не вызываю людей, если у меня нет на это права. Я заслужу второй бой с Ломаченко и одержу победу, как бы сложно это ни было», – сказал Кэмпбелл в интервъю Mirror.