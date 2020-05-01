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Майки Гарсия: Я сомневаюсь, что Спенс выиграл бы у Мейвезера

Бокс
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По мнению Гарсии, Мейвезер - лучший боксер

Майки Гарсия: Я сомневаюсь, что Спенс выиграл бы у Мейвезера
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Американский боксер мексиканского происхождения Майки Гарсия (40-1, 30 КО) отреагировал на слова Эррола Спенса, который неоднократно заявлял, что смог бы победить Флойда Мейвезера.

"Я не сомневаюсь, что Спенс так считает. Каждый боксер должен чувствовать себя лучшим. Нельзя выходить на бой с мыслью о том, что соперник тебя перебоксирует.

Однако, я сомневаюсь, что Спенс выиграл бы у Флойда. Я считаю Мейвезера лучшим. Он всегда будет в списке величайших боксеров. Даже если бы они встретились сейчас, я полагаю, что Мейвезер все равно побил бы Спенса.

Флойд – великий боксер. Я не знаю, смог ли бы Эррол быть настолько крутым, чтобы победить его. Это был бы хороший поединок, я уверен, что Спенс выдал бы чертовски классный бой. Но я считаю, что победа досталась бы Мейвезеру. Скорее всего, так", – сказал Гарсия.

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В статье: Майки Гарсия Флойд Мейвезер Эррол Спенс
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