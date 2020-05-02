  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофимо Лопес: Ломаченко ведет себя как с * чка, он хочет промежуточный поединок перед нашим боем
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофимо Лопес: Ломаченко ведет себя как с * чка, он хочет промежуточный поединок перед нашим боем

Бокс
(1 голосов)

Мексиканец продолжает говорить

Теофимо Лопес: Ломаченко ведет себя как с * чка, он хочет промежуточный поединок перед нашим боем
UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский боксер, чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) утверждает, что по его информации украинский чемпион по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) хочет провести промежуточный поединок перед их боем. Слова мексиканца приводит BoxingScene:

"Я расскажу вам об одной говняной ситуации. Ломаченко ведет себя как с * чка. Он хочет провести промежуточный поединок перед боем со мной.

Теперь Top Rank хочет, чтобы я тоже устроил разогревочный бой, так к этому стремится Василий. Это же просто а-а-а! Вы знаете, что я имею в виду. На х * р все это. Я не собираюсь устраивать промежуточный бой. Мой разогрев будет с Ломаченко. Других вариантов не существует" - сказал Лопес.

Напомним, что ранее Люк Кэмпбелл хотел реванша с Ломаченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...