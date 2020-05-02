Тайсон Фьюри: Я не вижу, что кто-нибудь может стать для меня вызовом

Британский чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался по поводу того, до какого возраста он собирается выступать в ринге и кого считает для себя достойным оппозицией. Его слова цитирует Boxing 24/7:

"Я намерен выступать до 40 лет. Я думал по поводу завершения карьеры, и у меня в любом случае не так много вариантов, чем заняться потом. Так что я могу продолжать драться.

Тем более, я не вижу, что кто-то может стать для меня вызовом. В крайнем поединке я расскатал лучшего, самого серьезного соперника - Деонтея Уайлдера. Вы сами видели, что я с ним сделал", - сказал Фьюри.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес обвинял Василия Ломаченко.