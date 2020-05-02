Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри: Я не вижу, что кто-нибудь может стать для меня вызовом
Комментарий британца
Британский чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался по поводу того, до какого возраста он собирается выступать в ринге и кого считает для себя достойным оппозицией. Его слова цитирует Boxing 24/7:
"Я намерен выступать до 40 лет. Я думал по поводу завершения карьеры, и у меня в любом случае не так много вариантов, чем заняться потом. Так что я могу продолжать драться.
Тем более, я не вижу, что кто-то может стать для меня вызовом. В крайнем поединке я расскатал лучшего, самого серьезного соперника - Деонтея Уайлдера. Вы сами видели, что я с ним сделал", - сказал Фьюри.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес обвинял Василия Ломаченко.
Новости по теме
- 10:20 Весь спорт Теофимо Лопес: Ломаченко ведет себя как с * чка, он хочет промежуточный поединок перед нашим боем
- 09:47 Весь спорт Когда ты активно на массе: Олег Верняев поразил болельщиков карантинным фото
- 09:19 Весь спорт Владимир Брынзак: Мы еще не обсуждали результатов прошлого сезона, но скоро это сделаем