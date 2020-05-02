Майк Тайсон показал свою форму, самое время возвращать титулы в супертяжах. Видео

Американская легенда бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон показал свою форму. На своей официальной странице в Instagram он выложил видео с работы на лапах.

"Я плохой парень на всю жизнь"

Напомним, что ранее появилась информация о возможном бое Тайсона.