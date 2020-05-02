  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон показал свою форму, самое время возвращать титулы в супертяжах. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон показал свою форму, самое время возвращать титулы в супертяжах. Видео

Бокс
(1 голосов)

Американец в фантастических кондициях

Майк Тайсон показал свою форму, самое время возвращать титулы в супертяжах. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Американская легенда бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон показал свою форму. На своей официальной странице в Instagram он выложил видео с работы на лапах.

"Я плохой парень на всю жизнь"

Напомним, что ранее появилась информация о возможном бое Тайсона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...