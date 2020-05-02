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Майк Тайсон показал свою форму, самое время возвращать титулы в супертяжах. Видео
Американец в фантастических кондициях
Американская легенда бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон показал свою форму. На своей официальной странице в Instagram он выложил видео с работы на лапах.
"Я плохой парень на всю жизнь"
Напомним, что ранее появилась информация о возможном бое Тайсона.
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