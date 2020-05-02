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Эдди Херн: Первое громкое событие после возвращения к делу - бой Уайт - Поветкин

Бокс
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Но это возвращение не такое быстрое

Эдди Херн: Первое громкое событие после возвращения к делу - бой Уайт - Поветкин
UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Херн рассказал, какой поединок станет первым громкий боем после длительной карантинной паузы и будут ли на нем присутствовать зрители. Его слова цитирует SkySports:

"Многие считают, что большие бои будет сложно провести без зрителей. Поединок Уайт - Поветкин - один из тех боев, которые мы планируем провести на начальном этапе возвращения к деятельности. Он пройдет за закрытыми дверями.

Пока я не знаю, как мы это сделаем. Но нам необходимо громкое возвращение. Уайт - Поветкин, я думаю, мы увидим в конце июля - начале августа" - сказал Херн.

Напомним, что ранее Боб Арум заявил, что переговоры по поводу организации боя Джошуа - Фьюри пока не ведутся.

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В статье: Александр Поветкин Эдди Херн Диллиан Уайт
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