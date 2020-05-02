Промоутер Белью: После боя с Усиком Тони сказал мне "Позаботься, чтобы я больше никогда не вышел на ринг"

Британский промоутер Эдди Херн вспомнил слова своего подопечного, экс-чемпиона мира в крузервейте Тони Белью после поединка с украинским абсолютным чемпионом Александром Усиком (17-0, 13 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Белью позвонил мне и сказал: "Я бы разгромил Руиса. Я знаю, что мог бы побить его". Он - боец, скучающий по поединкам. Однако после боя с Усиком Белью сказал мне: "Позаботься, чтобы я больше никогда не выходил в ринг".

Я переживаю за жену Тони. В 20 раз больше, чем за него. Белью мог бы снова выйти в ринг, на нем нельзя ставить крест. Но разве не лучше уйти так, как он?

Возможно, Тони смог бы победить Руиса. А с другой стороны - он может оказаться в нокауте. В таком случае мы будем думать, что нам не стоит этого делать. Некоторые люди считают, что Тони побеждал в бою с Усиком, однако Александр был очень хорош, и Белью упал в нокаут, пытаясь стать абсолютным чемпионом. Очень приятно видеть, как бойцы завершают карьеру счастливыми, и Белью в этом плане - отличный пример", - сказал Херн.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес обвинял Ломаченко в нежелании драться.