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Александр Гвоздик: Мне сейчас хотелось бы двигаться по линии WBO, титул там вакантный
Комментарий украинца
Украинский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) рассказал о своих планах на будущее.
"Мне сейчас лучше было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас и чемпиона нет и титул вакантный. Сейчас хорошие шансы там зацепиться, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым" - сказал он.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес обвинил Василия Ломаченко в нежелании боксировать.
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Источник:XSport.ua
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