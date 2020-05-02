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Александр Гвоздик: Мне сейчас хотелось бы двигаться по линии WBO, титул там вакантный

Бокс
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Комментарий украинца

Александр Гвоздик: Мне сейчас хотелось бы двигаться по линии WBO, титул там вакантный
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) рассказал о своих планах на будущее.

"Мне сейчас лучше было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас и чемпиона нет и титул вакантный. Сейчас хорошие шансы там зацепиться, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес обвинил Василия Ломаченко в нежелании боксировать.

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В статье: Александр Гвоздик
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Источник:
XSport.ua

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