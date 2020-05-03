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Кубрат Пулев: Джошуа обязан драться со мной, мне нет разницы, кто хочет боя с ним

Бокс
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Болгарин настроен решительно

Кубрат Пулев: Джошуа обязан драться со мной, мне нет разницы, кто хочет боя с ним
UA-Футбол
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Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) поделился своими мыслями по поводу предстоящего поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и рассказал о своих шансах на бой. Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы подписали контракт на этот бой, все уже готово. Мы работали над заключением соглашения где-то два месяца и это было непросто. Но есть подписанный контракт и я готов. Я не хочу ждать. Я хочу бой за титул против Джошуа. Я хорошенько его побью и буду вторым человеком, который нокаутирует его.

Я обязательный претендент и есть определенные правила. Мне без разницы, кто там хочет с ним драться или с кем хочет драться он. Джошуа обязан боксировать со мной" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал о возможном бое Джошуа - Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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