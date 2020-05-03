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Александр Гвоздик: На мне коронавирус не слишком ощущается, у нас нет больших скоплений людей

Бокс
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Александр Гвоздик: На мне коронавирус не слишком ощущается, у нас нет больших скоплений людей
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал о ситуации с COVID-19 в США. Его слова цитирует Pro_Boxing_ua:

"Там, где живу я, не так много случаев. Всего 500 человек. У нас нет обязательного "масочного режима", это рекомендация.

На мне коронавирус не сильно сказывается, у нас нет большого скопления людей. И все те места, которые мне нужно посещать, я продолжаю посещать. Это наш зал, закрытый, но у меня есть ключи. Изменилось то, что дети теперь сидят дома, и нельзя никуда уехать, оставив их. Все проходит у меня так, как в обычное время" - сказал он.

Напомним, что ранее Гвоздик рассказывал, какой пояс хотел бы завоевать.

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В статье: Александр Гвоздик коронавирус
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