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Леннокс Льюис: Работай как чемпион, иди как чемпион, говори как чемпион
Советы от легенды
Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис на своей официальной странице в Instagram дал советы молодым спортсменам, которые хотят стать чемпионами.
"У вас должен быть менталитет чемпиона до того, как вы станете чемпионом.
Работай как чемпион. Иди как чемпион, говори как чемпион. Это все часть процесса.
Когда вы, наконец, достигнете цели, вас мало что может изменить"
Напомним, что ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская стала героиней рубрики Герои нашего времени.
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