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Боб Арум поставил на место Лопеса: У тебя нет выбора, драться со зрителями или без

Бокс
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Боб Арум поставил на место Лопеса: У тебя нет выбора, драться со зрителями или без
UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, что объяснил своему подопечному, чемпиону мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопесу (15-0, 12 КО) об особенностях пост карантинного бокса. Его слова цитирует SecondOut:

"Я говорил с Теофимо, он очень классный парень, хороший боксер. Я сказал ему: "Теофимо, выбор не в том, хочешь ли ты биться с болельщиками или без. У тебя нет такого выбора. Выбор в том, хочешь ли ты драться или нет. Это и весь выбор".

Он это понял и в его последующих интервью это прослеживается. Сейчас он понимает, что может быть необходимость проводить поединок и без зрителей" - сказал он.

Напомним, что ранее Лопес обвинил Ломаченко в нежелании драться.

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В статье: Боб Арум Теофимо Лопес
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