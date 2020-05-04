Арум: Не вижу, как Али противостоял бы Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank считает, что Мухаммеду Али было бы непросто противостоять внушительным габаритам нынешнего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Как бы Али справился с Фьюри? Этот вопрос не дает мне покоя. До того, как на 3,5 года остаться без бокса, Али был совершенно невероятен. Никто не мог его коснуться, настолько быстрым он был. Но в Али было 191 см роста, и ему противостояли соперники с такими же габаритами. А как бы он боксировал с 206-сантиметровым оппонентом, который, к тому же, является невероятным боксером с классной работой ног?

Нет, я не вижу, как Али противостоит такому гиганту, как Фьюри. У нас в те времена тоже были большие ребята, но они были медленные и неуклюжие. Но все изменилось. Посмотрите на Фьюри, Джошуа, Уайлдера. Они все мощные мужики. Хотя, возможно, в наши дни и Али был бы побольше из-за питания. Все изменилось", - сказал Арум в интервью Sky Sports.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа и Фьюри могут подраться в декабре 2020 года.