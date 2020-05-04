Фьюри: Почему я должен бояться Джошуа, если его победил Энди Руис

Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) раскритиковал соотечественника Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в комментарии для ESPN.

"Джошуа абсолютно не опасен, это точно. Он как большой плюшевый ребенок. Почему я должен верить в него, если его побил Энди Руис?

Он же замена, которую нашли в последнюю минуту. Он весил 136 кг, не тренировался, но Энтони Джошуа не показал ничего даже в реванше".

Напомним, что следующий поединок Фьюри должен был провести против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), однако из-за пандемии коронавируса бой был отложен на неопределенный срок.