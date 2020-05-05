  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик опубликовал видео шуточного спарринга с критиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик опубликовал видео шуточного спарринга с критиком

Бокс
(2 голосов)

Александр Усик (17-0, 13 КО) показал, как будет разбираться с теми, кто не согласен с его мнением.

Усик опубликовал видео шуточного спарринга с критиком
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе в Instagram показал видео боя с так называемым «диванным экспертом». Разумеется, в концовке ролика Усик отправил обидчика в нокаут.

"Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в ту дверь", - таков главный посыл этого неоднозначного видео.

???????????? #TeamUsyk

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Следующий бой Александра Усика может пройти в июле в Лондоне, а соперником украинца должен стать Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Бокс
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...