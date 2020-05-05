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Усик опубликовал видео шуточного спарринга с критиком
Александр Усик (17-0, 13 КО) показал, как будет разбираться с теми, кто не согласен с его мнением.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе в Instagram показал видео боя с так называемым «диванным экспертом». Разумеется, в концовке ролика Усик отправил обидчика в нокаут.
"Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в ту дверь", - таков главный посыл этого неоднозначного видео.
Следующий бой Александра Усика может пройти в июле в Лондоне, а соперником украинца должен стать Дерек Чисора (32-9, 23 КО).
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