Усик опубликовал видео шуточного спарринга с критиком

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе в Instagram показал видео боя с так называемым «диванным экспертом». Разумеется, в концовке ролика Усик отправил обидчика в нокаут.

"Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в ту дверь", - таков главный посыл этого неоднозначного видео.

Следующий бой Александра Усика может пройти в июле в Лондоне, а соперником украинца должен стать Дерек Чисора (32-9, 23 КО).