Владимир Кличко: Всегда готов бесплатно помогать Усику

Усик после завершения пандемии коронавируса ориентировочно в июле в Лондоне проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Это будет второй поединок украинца с момента перехода в супертяжелый дивизион.

"Бой Александра з Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад.

Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", - говорит Владимир Кличко.