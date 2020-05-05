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Владимир Кличко: Всегда готов бесплатно помогать Усику

Бокс
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Легендарный боксер поговорил о перспективах Александра Усика (17-0, 13 КО) в ближайшем бою.

Владимир Кличко: Всегда готов бесплатно помогать Усику
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Усик после завершения пандемии коронавируса ориентировочно в июле в Лондоне проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Это будет второй поединок украинца с момента перехода в супертяжелый дивизион.

"Бой Александра з Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад.

Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", - говорит Владимир Кличко.

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В статье: Владимир Кличко Александр Усик
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Источник:
MixSport
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