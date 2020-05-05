Бывший соперник Усика бросил вызов Фьюри

Хантер, который три года назад безуспешно попытался отобрать у Александра Усика (17-0, 13 КО) пояс WBO в тяжелом весе, сейчас входит в топ-15 лучших боксеров супертяжелого дивизиона.

"Идеальный оппонент? Мне нравится этот вопрос. Мой идеальный оппонент будет Диллиан Уайт. Может быть, Тайсон Фьюри. Но считаю, Диллиан более доступный. Если мне предложат бой с Уайтом, я гарантирую, что приму его.

Я натяну Тайсона Фьюри. Он знает это. Мы должны были драться с ним дважды. Почему он не подрался со мной дважды? Что есть, то есть.

Любой, кто пришел к бою со мной после депрессии, проблем с наркотиками – без шансов, вообще никак. Диллиан Уайт, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа… Мой разум слишком стоек к этому", - заявил Хантер в прямом эфире в Instagram.

Майкл Хантер в последнем бою в декабре прошлого года в Саудовской Аравии свел вничью поединок с Александром Поветкиным.