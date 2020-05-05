Фьюри назвал Джошуа "плюшевым ребенком"

В бою с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Фьюри в декабре этого года может поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Джошуа вовсе не опасен. Он как большой плюшевый ребенок. Почему я должен верить в него, если его нокаутировал Энди Руис? Он в последний момент стал соперником Джошуа…затем набрал 300 фунтов, не тренировался, а Энтони ничего не смог сделать с ним в реванше.

Есть только один супертяж, есть только один непобедимый чемпион мира. Я единственный! Я – Цыганский король, непобедимый и неприкасаемый чемпион", - приводит слова Фьюри ESPN.

Ранее появилась информация, что промоутеры двух боксеров начали переговоры о бое. Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут подраться в Саудовской Аравии.