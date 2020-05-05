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Фьюри: Я не особо заинтересован в боксе, главное сейчас — остаться в живых

Бокс
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Боксер обеспокоен происходящим

Фьюри: Я не особо заинтересован в боксе, главное сейчас — остаться в живых
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе 31-летний Тайсон Фьюри заявил, что в данный момент борьба с коронавирусом гораздо важнее бокса.

"Не знаю, с кем бы я хотел драться, потому что на данный момент ни один из поединков в любом случае не актуален. Нет ни бокса, ни спорта — ничего. Я не особо заинтересован в боксе, главное сейчас — остаться в живых. В истории было много подобных пандемий, из-за которых было много смертей. Эта уже убила много людей. Эта пандемия намного важнее, чем я, чем бокс, чем спорт. Поэтому, когда мир станет прежним, мы поговорим о том, как нам развлечь поклонников", — приводит слова Тайсона Фьюри ESPN.

Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и отобрал титул чемпиона мира. Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри вновь проведёт с американцем или его промоутеры организуют объединительный бой с Энтони Джошуа.

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В статье: Тайсон Фьюри
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